Полиция Нидерландов задержала 19 подростков: красноречивые фото и необычная причина

Полиция Нидерландов во время подростковых акций протеста в регионе Гааги задержала 19 человек. Протесты начались несколько дней назад из-за решения местных властей запретить традиционное развлечение – жечь костры.

Об этом сообщило нидерландское издание NOS .

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За поджоги, подготовку к ним, за хранение незаконных фейерверков, за разрушение общественного имущества полиция региона Гааги задержала 19 подростков в возрасте от 11 до 19 лет в течение воскресенья, 8 декабря.

В других регионах также полиция осуществляла аресты за поджоги автомобилей и контейнеров с мусором.

Фото с места задержания подростков (портала egio15.nl ):