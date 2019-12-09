Полиция Нидерландов задержала 19 подростков: красноречивые фото и необычная причина
Полиция Нидерландов во время подростковых акций протеста в регионе Гааги задержала 19 человек. Протесты начались несколько дней назад из-за решения местных властей запретить традиционное развлечение – жечь костры.
Об этом сообщило нидерландское издание NOS.
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За поджоги, подготовку к ним, за хранение незаконных фейерверков, за разрушение общественного имущества полиция региона Гааги задержала 19 подростков в возрасте от 11 до 19 лет в течение воскресенья, 8 декабря.
В других регионах также полиция осуществляла аресты за поджоги автомобилей и контейнеров с мусором.
Фото с места задержания подростков (портала egio15.nl):
Почему в Нидерландах начались подростковые протесты? Жители региона Гааги уже неделю активно протестуют против запрета традиционного новогоднего празднования – забавы разжигать костер. Эта традиция возникла в начале 90-х, таким образом районы Гааги борются за звание лучшего костра в Нидерландах.