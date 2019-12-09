Поліція у Нідерландах затримала 19 підлітків: промовисті фото та незвична причина

Поліція Нідерландів під час підліткових акцій протесту в регіоні Гааги затримала 19 людей. Протести почалися кілька днів тому через рішення місцевої влади заборонити традиційну новорічну забаву – палити багаття.

Про це повідомило нідерландське видання NOS.

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За підпали, підготовку до них, за зберігання незаконних феєрверків, за руйнування громадського майна поліція регіону Гааги затримала 19 підлітків віком від 11 до 19 років протягом неділі, 8 грудня.

У інших регіонах також поліція здійснювала арешти через підпали автомобілів та контейнерів зі сміттям.

Фото з місця затримання підлітків (порталу egio15.nl):