Поліція у Нідерландах затримала 19 підлітків: промовисті фото та незвична причина
Поліція Нідерландів під час підліткових акцій протесту в регіоні Гааги затримала 19 людей. Протести почалися кілька днів тому через рішення місцевої влади заборонити традиційну новорічну забаву – палити багаття.
Про це повідомило нідерландське видання NOS.
Читайте також: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі може зникнути
За підпали, підготовку до них, за зберігання незаконних феєрверків, за руйнування громадського майна поліція регіону Гааги затримала 19 підлітків віком від 11 до 19 років протягом неділі, 8 грудня.
У інших регіонах також поліція здійснювала арешти через підпали автомобілів та контейнерів зі сміттям.
Фото з місця затримання підлітків (порталу egio15.nl):
Чому в Нідерландах почалися підліткові протести? Мешканці регіону Гааги вже тиждень активно протестують проти заборони традиційного новорічного святкування – забави розпалювати багаття. Цю традицію започаткували на початку 90-х, і у такий спосіб райони Гааги змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.