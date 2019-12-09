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      Поліція у Нідерландах затримала 19 підлітків: промовисті фото та незвична причина

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      Нідерландська поліція арештувала 19 підлітків / regio15.nl

      Поліція Нідерландів під час підліткових акцій протесту в регіоні Гааги затримала 19 людей. Протести почалися кілька днів тому через рішення місцевої влади заборонити традиційну новорічну забаву – палити багаття.

      Про це повідомило нідерландське видання NOS.

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      За підпали, підготовку до них, за зберігання незаконних феєрверків, за руйнування громадського майна поліція регіону Гааги затримала 19 підлітків віком від 11 до 19 років протягом неділі, 8 грудня.

      У інших регіонах також поліція здійснювала арешти через підпали автомобілів та контейнерів зі сміттям.

      Фото з місця затримання підлітків (порталу egio15.nl):

       

       

      Чому в Нідерландах почалися підліткові протести? Мешканці регіону Гааги вже тиждень активно протестують проти заборони традиційного новорічного святкування – забави розпалювати багаття. Цю традицію започаткували на початку 90-х, і у такий спосіб райони Гааги змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Нідерланди Протести
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