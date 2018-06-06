Полиция открыла дело из-за пожара в Чернобыльской зоне
Полиция Киевской области сообщила об открытии уголовного производства из-за пожара в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает полиция Киевской области на странице в Facebook.
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Дело возбуждают по статье об "уничтожении или повреждении лесных массивов".
"Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим... Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", – говорится в сообщении.
Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 га.
Источник: 24 Канал
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