Полиция открыла дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Полиция Киевской области сообщила об открытии уголовного производства из-за пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает полиция Киевской области на странице в Facebook.

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Дело возбуждают по статье об "уничтожении или повреждении лесных массивов".

"Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим... Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания", – говорится в сообщении.

Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 га.