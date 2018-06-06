Поліція відкрила справу через пожежу в Чорнобильській зоні

Поліція Київської області повідомила про відкриття кримінального провадження через пожежу в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє поліція Київської області на сторінці у Facebook.

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Справу порушують за статтею про "знищення або пошкодження лісових масивів".

"Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим... Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та займання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 га.