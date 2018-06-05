У Чорнобилі горить найбільш "радіаційна" зона: промовисті фото

Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 га. Ліквідувати загоряння намагаються понад 100 рятувальників та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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5 червня о 10:10 на Київщині, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га,

– йдеться у повідомленні.

Загалом, до гасіння пожежі в Чорнобилі залучено 29 одиниць техніки, у тому числі літак й вертоліт ДСНС, та 126 рятувальників.

Водночас, користувачі соцмереж наголошують, що горить "Рудий ліс", який вважається однією з найзабрудненіших ділянок Чорнобильської зони, адже під час вибуху на АЕС він прийняв на себе велику дозу радіації.

"Горить понад десять гектарів у районі "Факелу"/Рудого лісу: це найбільш забруднена територія. Як і у часи совка, влада мовчить. На вулиці граються діти. Напрямок вітру на Київ. Кияни, позакривайте вікна, заберіть дітей в хату", – наголошують користувачі.