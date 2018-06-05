В Чернобыле горит наиболее "радиационная" зона: красноречивые фото

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территорию на площади около 10 га. Ликвидировать возгорание пытаются более 100 спасателей и десятки единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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5 июня в 10:10 на Киевщине, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га,

– говорится в сообщении.

В целом, к тушению пожара привлечено 29 единиц техники, в том числе самолет и вертолет ГСЧС, и более 126 спасателей.

В то же время пользователи соцсетей отмечают, что горит "Рыжий лес", который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны, ведь во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.

"Горит более десяти гектаров в районе "Факела"/Рыжего леса: это наиболее загрязненная территория. Как и во времена совка, власть молчит. На улице играют дети. Направление ветра на Киев. Киевляне, позакрывайте окна, уберите детей в дом", – отмечают пользователи.