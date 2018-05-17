Полиция показала, как грабили ювелирный в Херсоне: видео

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Херсоне, которое произошло 14 мая, попало на камеры наблюдения.

Видео с камер 16 мая опубликовал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Он также отметил, что подозреваемых разыскивают на территории пяти областей. В частности, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Правоохранители обыскали помещение подозреваемых и изъяли большое количество оружия.

Напомним, полиция уже третьи сутки разыскивает нападавших на ювелирный магазин в Херсоне.