Полиция показала, как грабили ювелирный в Херсоне: видео
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Херсоне, которое произошло 14 мая, попало на камеры наблюдения.
Видео с камер 16 мая опубликовал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
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Он также отметил, что подозреваемых разыскивают на территории пяти областей. В частности, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Правоохранители обыскали помещение подозреваемых и изъяли большое количество оружия.
Напомним, полиция уже третьи сутки разыскивает нападавших на ювелирный магазин в Херсоне.
Источник: 24 Канал
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