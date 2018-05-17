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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Поліція показала, як грабували ювелірний у Херсоні: відео

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У помешканнях підозрюваних знайшли зброю
У помешканнях підозрюваних знайшли зброю / Поліція

Розбійний напад на ювелірний магазин у Херсоні, який трапився 14 травня, потрапив на камери спостереження.

Відео з камер 16 травня опублікував перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

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Він також зазначив, що підозрюваних розшукують на території п’яти областей. Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Наразі правоохоронці обшукали помешкання підозрюваних та вилучили чималу кількість зброї.

Нагадаємо, поліція вже третю добу розшукує нападників на ювелірний магазин у Херсоні.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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