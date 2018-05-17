Поліція показала, як грабували ювелірний у Херсоні: відео
Розбійний напад на ювелірний магазин у Херсоні, який трапився 14 травня, потрапив на камери спостереження.
Відео з камер 16 травня опублікував перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Читайте також: На Херсонщині знайшли мертвим керівника райвідділення поліції
Він також зазначив, що підозрюваних розшукують на території п’яти областей. Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Наразі правоохоронці обшукали помешкання підозрюваних та вилучили чималу кількість зброї.
Нагадаємо, поліція вже третю добу розшукує нападників на ювелірний магазин у Херсоні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі