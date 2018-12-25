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      Полиция просит помощи: на Сумщине исчезли две ученицы детдома – фото

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      На Сумщине исчезли две ученицы детдома
      На Сумщине исчезли две ученицы детдома / Фото из открытых источников

      В понедельник, 24 декабря на Сумщине ученицы 9 класса детского дома села Хоружевка Анастасия Никольникова и Алина Мокко ушли из учебного заведения и скрылись. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

      Об этом сообщает Нацполиция.

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      Известно, что одна из девушек, Анастасия Никольникова имеет рыжие волосы, голубые глаза, ростом около 145 сантиметров. На момент исчезновения была в темно-синих штанах, синей куртке и белых кроссовках. У девушки есть татуировки: на левой руке надпись на английском, а на левой ноге – рисунок ангела.

      сумщина зникли діти
      Пропавшая девочка Анастасия Никольникова / / Фото: Национальная полиция

      Вторая девушка – Алина Мокко. У нее темные длинные прямые волосы, ростом около 180 сантиметров. Девушка была одета в темные брюки, светлую футболку, темно-синюю куртку с капюшоном, обута в черные кроссовки. Алина тоже имеет татуировку в виде точек между пальцами.

      зникли діти сумщина
      Пропавшая девочка Алина Мокко//Фото: Национальная полиция

      Правоохранители просят откликнуться всех неравнодушных, которым известна любая информация, что поможет найти девушек. Информацию просят сообщать в Недригайловское отделение полиции по телефонам (066)432-02-48, (054)555-2-333, или в ближайший к вам отдел полиции.

      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Сумы
      Источник: 24 канал
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