Поліція просить допомоги: На Сумщині зникли дві учениці дитбудинку – фото

У понеділок, 24 грудня на Сумщині учениці 9 класу дитячого будинку села Хоружівка Анастасія Нікольнікова та Аліна Мокко пішли з навчального закладу і зникли. Їхнє місцеперебування досі невідоме.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Відомо, що одна з дівчат, Анастасія Нікольникова має руде волосся, блакитні очі, на зріст близько 145 сантиметрів. На момент зникнення була у темно-синіх штанах, синій куртці та білих кросівках. У дівчини є татуювання: на лівій руці напис англійською, а на лівій нозі — малюнок ангела.



Зникла дівчинка Анастасія Нікольникова//Фото: Національна поліція

Друга дівчина – Аліна Мокко. У неї темне довге пряме волосся, зростом близько 180 сантиметрів. Дівчина була вдягнута в темні лосини, світлу футболку, темно-синю куртку з капюшоном, взута в чорні кросівки. Аліна теж має татуювання у вигляді крапок між пальцями.



Зникла дівчинка Аліна Мокко//Фото: Національна поліція

Правоохоронці просять відгукнутися усіх небайдужих, яким відома будь-яка інформація, що допоможе знайти дівчат. Інформацію просять повідомлять до Недригайлівського віддлення поліції за телефонами (066)432-02-48, ( 054)555-2-333, або в найближчий до вас відділ поліції.