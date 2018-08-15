Полиция рассекретила материалы следствия из-за давления из Закарпатской ОГА

Руководство Закарпатской областной госадминистрации пытается помешать объективному расследованию коррупционных схем в Виноградовской райгосадминистрации и оказывает давление на чиновницу, которая на них пожаловалась.

Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции, обнародовав скрытые записи, доказывающие вымогательство и получение неправомерной выгоды председателем Виноградовской РГА Михаилом Русанюком.

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Негласные следственные действия осуществляли с разрешения суда в рамках расследования, начавшегося 5 июля. Фрагменты рассекреченных материалов обнародованы с разрешения Генпрокуратуры учитывая действия ОГА.

По данным полиции, председатель Виноградовской РГА наладил "коррупционную "схему" заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства и дальнейшее беспрепятственное их перечисление" – и негласные следственные действия позволили собрать доказательства.

Как заявляет полиция, на следующий день после задержания руководство ОГА звонило первому заместителю Русанюка и давало указания – так уволили начальника управления образования, молодежи и спорта под предлогом "несоответствия занимаемой должности в течение срока испытания".

Со стороны руководства Закарпатской ОГА оказывают психологическое давление на руководителя управления образования, молодежи и спорта, которая "не согласилась с принципами работы лиц, возглавляющих данную институцию, не согласилась работать по установленным "правилам" и обратилась в полицию с заявлением о существовании коррупционных схем".

В частности, в СМИ распространяют "недостоверную информацию относительно заявителя и действий сотрудников управления защиты экономики в Закарпатской области", заявляет полиция.

"Такими действиями руководство Закарпатской ОГА пытается помешать объективному расследованию по данному делу", – считают правоохранители.