Поліція розсекретила матеріали слідства через тиск з Закарпатської ОДА

Керівництво Закарпатської обласної держадміністрації намагається завадити об’єктивному розслідуванню корупційних схем у Виноградівській райдержадміністрації і чинить тиск на чиновницю, яка на них поскаржилася.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції, оприлюднюючи приховані записи на доказ вимагання та отримання неправомірної вигоди головою Виноградівської РДА Михайлом Русанюком.

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Негласні слідчі дії здійснювали з дозволу суду в межах розслідування, розпочатого 5 липня. Фрагменти розсекречених матеріалів оприлюднено з дозволу Генпрокуратури з огляду на дії ОДА.

За даними поліції, голова Виноградівської РДА налагодив "корупційну "схему" укладення договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг за бюджетні кошти та подальше безперешкодне їх перерахування" – і негласні слідчі дії дозволили зібрати докази.

Як заявляє поліція, наступного дня після затримання керівництво ОДА телефонувало першому заступнику Русанюка і давало вказівки – так звільнили начальника управління освіти, молоді та спорту під приводом "невідповідності займаній посаді протягом строку випробування".

Із боку керівництва Закарпатської ОДА чинять психологічний тиск на керівника управління освіти, молоді та спорту, яка "не погодилася з принципами роботи осіб, що очолюють дану інституцію, не погодилася працювати за встановленими "правилами" та звернулася до поліції із заявою про існування корупційних "схем".

Зокрема, у ЗМІ розповсюджують "недостовірну інформацію щодо заявника та дій працівників управління захисту економіки в Закарпатській області", заявляє поліція.

"Такими діями керівництво Закарпатської ОДА намагається завадити об’єктивному розслідуванню у даній справі", – вважають правоохоронці.