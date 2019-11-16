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      Полиция, ребенок не дышит: в Виннице патрульные спасли жизнь малолетнему мальчику – видео

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      Патрульные спасли жизнь малолетнему мальчику в Виннице: эпическое видео / Скриншот из видео

      В Виннице инспекторы патрульной полиции Александр Джафаров и Николай Сторожук помогли спасти жизнь маленькому мальчику. Перед этим отец ребенка обратился к ним со словами: "Полиция, помогите сопроводить до больницы, у нас ребенок не дышит!"

      Как сообщила патрульная полиция Винницкой области в своем фейсбуке, происшествие произошло 9 ноября около 20:00 на улице Соборной. В момент, когда правоохранители остановили очередного нарушителя, к ним обратился взволнованный мужчина и попросил сопроводить до больницы ребенка, что не дышал.

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      Правоохранители мигом сели в патрульное авто и начали сопровождать малолетнего мальчика в районную больницу. В то же время они кричали водителям в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, но не все на это реагировали.

      Чтобы доставить ребенка в больницу, правоохранителям понадобилось всего 4 минуты. Врачи оказали мальчику всю необходимую помощь. Сейчас с ним все хорошо и его уже выписали из больницы.

      К слову, недавно в Славянске правоохранителям удалось фактически спасти от смерти девушку-подростка. Дело в том, что она намеревалась совершить самоубийство – прыгнуть с крыши дома, однако полицейским удалось ее уговорить этого не делать.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Винница
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