Полиция, ребенок не дышит: в Виннице патрульные спасли жизнь малолетнему мальчику – видео

В Виннице инспекторы патрульной полиции Александр Джафаров и Николай Сторожук помогли спасти жизнь маленькому мальчику. Перед этим отец ребенка обратился к ним со словами: "Полиция, помогите сопроводить до больницы, у нас ребенок не дышит!"

Как сообщила патрульная полиция Винницкой области в своем фейсбуке, происшествие произошло 9 ноября около 20:00 на улице Соборной. В момент, когда правоохранители остановили очередного нарушителя, к ним обратился взволнованный мужчина и попросил сопроводить до больницы ребенка, что не дышал.

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Правоохранители мигом сели в патрульное авто и начали сопровождать малолетнего мальчика в районную больницу. В то же время они кричали водителям в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, но не все на это реагировали.

Чтобы доставить ребенка в больницу, правоохранителям понадобилось всего 4 минуты. Врачи оказали мальчику всю необходимую помощь. Сейчас с ним все хорошо и его уже выписали из больницы.

К слову, недавно в Славянске правоохранителям удалось фактически спасти от смерти девушку-подростка. Дело в том, что она намеревалась совершить самоубийство – прыгнуть с крыши дома, однако полицейским удалось ее уговорить этого не делать.