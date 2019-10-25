Собака спасла жизнь хозяину, который потерял сознание в лесу: щемящая история

На Закарпатье мужчина ушел в лес за грибами и потерял сознание. Все закончилось бы трагедией, если бы не его пес Капитошка, который ни на миг не бросил хозяина.

В тот день профессиональный спасатель Антон Тарасов отправился на тихую охоту вместе с дочкой. Шли по лесу, когда вдруг услышали пронзительный лай. Антон сразу побежал на звук и увидел на лужайке мужчину, который лежал без сознания.

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"Мы уже возвращались к машине, когда услышал лай собаки. Подойдя ближе, я увидел, что собака лежит на грудной клетке человека, который был без сознания. Сразу начал оказывать первую медицинскую помощь", – вспомнил спасатель.

В лесу у хозяина песика случился гипертонический криз, именно поэтому он и потерял сознание. Маленький Капитошка не растерялся и ни на секунду не покидал своего хозяина.



Спасатель услышал пронзительный лай и прибежал на помощь



Собака спасла жизнь хозяину, который потерял сознание в лесу

"Если бы не ее назойливий лай, то не услышал бы спасатель и не спас бы моего мужа. Я говорю: это ее же заслуга, что муж вернулся домой – в семью, где его все ждали", – отметила жена пострадавшего Мария Ситкар.

Сейчас мужчина в больнице, его жизни ничто не угрожает. Но с журналистами пока не общается, пообещал встретиться сразу после выписки. И познакомить всех лично со своим четвероногим героем.