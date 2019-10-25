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      Собака врятувала життя господарю, який знепритомнів у лісі: щемлива історія

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      На Закарпатті чоловік пішов у ліс за грибами і втратив свідомість. Усе закінчилось б трагедією, якби не його пес Капітошка, який ні на мить не залишив господаря.

      Того дня професійний рятувальник Антон Тарасов вирушив на тихе полювання разом із донькою. Йшли лісом, коли раптом почули пронизливий гавкіт. Антон одразу побіг на звук і побачив на галявині чоловіка, що лежав без свідомості.

      До слова: Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок

      "Ми вже поверталися до машини, коли почув лай собаки. Підійшовши ближче я побачив, що собака лежить на грудній клітині людини, яка була без свідомості. Одразу почав надавати першу медичну допомогу", – пригадав рятувальник.

      В лісі у господаря песика стався гіпертонічний криз, саме тому він і втратив свідомість. Маленький Капітошка не розгубився – ані на секунду не залишав свого господаря.

      закарпаття собака
      Рятувальник почув пронизливий гавкіт та прибіг на допомогу


      Собака врятувала життя господарю, який знепритомнів у лісі

      "Якби не її пронизливий гавкіт, то не почув би рятувальник, не врятував би мого чоловіка. Я кажу: це її ж заслуга, що чоловік повернувся додому – в сім'ю, де його всі чекали", – зазначила дружина постраждалого Марія Сіткар. 

      Зараз чоловік у лікарні, його життю немає загрози. Та з журналістами поки не спілкується, пообіцяв зустрітися одразу після виписки. І познайомити всіх особисто зі своїм чотирилапим героєм.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Ужгород Світ тварин
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