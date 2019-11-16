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      Поліціє, дитина не дихає: у Вінниці патрульні врятували життя малолітньому хлопчику – відео

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      Патрульні врятували життя малолітньому хлопчику у Вінниці: епічне відео / Скріншот відео

      У Вінниці інспектори патрульної поліції Олександр Джафаров та Микола Сторожук до помогли врятувати життя малолітньому хлопчику. Перед цим батько дитини звернувся до них зі словами: "Поліціє, допоможіть супроводити до лікарні, у нас дитина не дихає!"

      Як повідомила патрульна поліція Вінниччини у своєму фейсбуці, подія сталася 9 листопада близько 20:00 на вулиці Соборній. У момент, коли правоохоронці зупинили чергового порушника, до них звернувся схвильований чоловік і попросив супроводити до лікарні дитину, що не дихала.

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      Правоохоронці миттю сіли до патрульного авто та почали супроводжувати малолітнього хлопчика до районної лікарні. Водночас вони кричали водіям у гучномовець, щоб ті надавали перевагу в русі, але не всі на це реагували.

      Аби доправити дитину до лікарні, правоохоронцям знадобилося всього 4 хвилини. Лікарі надали хлопчику усю необхідну допомогу. Наразі з ним усе – гаразд і його вже виписали з лікарні.

      До слова, нещодавно у Слов’янську правоохоронцям вдалося фактично врятувати від смерті дівчину-підлітка. Річ у тім, що вона мала намір скоїти самогубство – стрибнути з даху будинку, однак поліцейським вдалося її вмовити цього не робити.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Вінниця Поліція Діти і неповнолітні
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