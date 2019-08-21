Полиция Швеции разыскивает двух Украинских по подозрению в убийстве
Правоохранители Швеции объявили в розыск двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 70-летнего шведа в городе Маркарид на юге страны. Они также подозреваются в угоне автомобиля убитого.
В международный розыск объявили 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука, сообщает портал Expressen.
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Шведские правоохранители подозревают обоих украинцев в причастности к убийству 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона. Его тело было найдено в городе Маркарюди 10 августа после 11 дней поисков.
Автомобиль убитого – золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками – был замечен в 128 милях от Маркарюда.
Кроме убийства Бертинссона, двое украинский проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтен 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.
Объявлены в розыск Ярослав Лаврина и Александр Трайдук / Фото expressen