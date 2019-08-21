20:05
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Полиция Швеции разыскивает двух Украинских по подозрению в убийстве

      399 Читати новину українською
      В Швеции разыскивают двух украинском
      В Швеции разыскивают двух украинском / Фото из открытых источников

      Правоохранители Швеции объявили в розыск двух граждан Украины, подозреваемых в убийстве 70-летнего шведа в городе Маркарид на юге страны. Они также подозреваются в угоне автомобиля убитого.

      В международный розыск объявили 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука, сообщает портал Expressen.

      Читайте также: Оборотни в погонах ограбили автобус с украинскими в Германии

      Шведские правоохранители подозревают обоих украинцев в причастности к убийству 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона. Его тело было найдено в городе Маркарюди 10 августа после 11 дней поисков.

      Автомобиль убитого – золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками – был замечен в 128 милях от Маркарюда.

      Кроме убийства Бертинссона, двое украинский проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтен 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

      Объявлены в розыск Ярослав Лаврина и Александр Трайдук / Фото expressen

      blog_ava
      Россия хочет видеть в G7 еще три страны
      сегодня
      618
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Швеция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      49
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 508
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 591
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      281
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1220
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук