Поліція Швеції розшукує двох українців за підозрою у вбивстві

Правоохоронці Швеції оголосили у розшук двох громадян України, яких підозрюють у вбивстві 70-річного шведа у місті Маркарид на півдні країни. Вони також підозрюються у викраденні автомобіля вбитого.

У міжнародний розшук оголосили 48-річного Ярослава Лавриніва та 47-річного Олександра Трайдука, повідомляє портал Expressen.

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Шведські правоохоронці підозрюють обох українців у причетності до вбивства 70-річного шведа Герта-Інге Бертінссона. Його тіло було знайдене у місті Маркарюді 10 серпня після 11 днів пошуків.

Автомобіль вбитого – золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками – був помічений у 128 милях від Маркарюда.

Окрім вбивства Бертінссона, двоє українців перевіряються на причетність до зникнення у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.



Оголошені у розшук Ярослав Лавринів та Олександр Трайдук / Фото expressen