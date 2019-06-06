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      Полиция США получит один из самых быстрых внедорожников планеты: захватывающие фото

      Авто24 59 Читати новину українською

      Известная американская компания Dodge решила усовершенствовать полицейские машины, а потому представила концепт внедорожника Durango SRT Pursuit Speed Trap.

      Сейчас полиция США пользуется внедорожником Dodge Durango SRT Trackhawk на 707 сил. У него под капотом 6,2-литровый мотор V8, а сотню он набирает за 3,5 секунды, разгоняясь до 290 километров в час.

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      Чтобы полиции было еще легче догонять и перехватывать нарушителей, компания Dodge представила концепт Durango SRT Pursuit Speed Trap, который накачала до 808 сил.

      Dodge Durango
      Durango SRT Pursuit Speed Trap

      Новый внедорожник значительно быстрее набирает сотню и может разгоняться до 300 километров в час.

      Dodge Durango
      Полиция может получить самые быстрые внедорожники

      И неудивительно, что Dodge представляет эту машину для полицейских разных штатов, устраивая трек-дни на различных трассах для гонок.

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      Теги: Новости Украины Авто24 Транспорт Полиция Авто
      Источник: 24 канал
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