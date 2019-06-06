Полиция США получит один из самых быстрых внедорожников планеты: захватывающие фото

Известная американская компания Dodge решила усовершенствовать полицейские машины, а потому представила концепт внедорожника Durango SRT Pursuit Speed Trap.

Сейчас полиция США пользуется внедорожником Dodge Durango SRT Trackhawk на 707 сил. У него под капотом 6,2-литровый мотор V8, а сотню он набирает за 3,5 секунды, разгоняясь до 290 километров в час.

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Чтобы полиции было еще легче догонять и перехватывать нарушителей, компания Dodge представила концепт Durango SRT Pursuit Speed Trap, который накачала до 808 сил.



Durango SRT Pursuit Speed Trap

Новый внедорожник значительно быстрее набирает сотню и может разгоняться до 300 километров в час.



Полиция может получить самые быстрые внедорожники

И неудивительно, что Dodge представляет эту машину для полицейских разных штатов, устраивая трек-дни на различных трассах для гонок.

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