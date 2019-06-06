Поліція США отримає найшвидші позашляховики планети: захопливі фото

Відома американська компанія Dodge вирішила вдосконалити поліцейські машини, а тому представила концепт позашляховика Durango SRT Pursuit Speed Trap.

Нині поліція США користується позашляховиком Dodge Durango SRT Trackhawk на 707 сил. У нього під капотом 6,2-літровий мотор V8, а сотню він набирає за 3,5 секунди, розганяючись до 290 кілометрів за годину.

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Щоб поліції було ще легше наздоганяти і перехоплювати порушників компанія Dodge представила концепт Durango SRT Pursuit Speed Trap, який накачала до 808 сил.



Durango SRT Pursuit Speed Trap

Новий позашляховик значно швидше набирає сотню і може розганятися до 300 кілометрів за годину.



Поліція може отримати найшвидші позашляховики

І не дивно, що Dodge презентує цю машину для поліцейських різних штатів, влаштовуючи трек-дні на різних трасах для перегонів.

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