Полиция усилила защиту ромов на Закарпатье: представитель общины рассказал детали

Полиция усилила защиту ромов в Закарпатской области, а представители ромской общины проводят регулярные встречи с правоохранителями и руководством региона. Такого взаимодействия и сотрудничества цыган с полицией, как сейчас, не было никогда.

Об этом рассказал депутат Ужгородского городского совета, председатель "Объединения ромов Ужгорода" Мирослав Горват, сообщает "Громадьске".

"Ежедневно происходят встречи с полицией, на уровне руководства. Я звоню в полицию или на "102" и буквально через несколько минут выезжают (правоохранители) в цыганские поселения и ведется патрулирование", – рассказал Хорват.

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Депутат подчеркнул, что это является необходимым инструментом для защиты ромской общины. При этом он отметил, что у цыган сохраняются опасения относительно своей безопасности.

"Тишина была, покой был. Годами люди выезжали за пределы области, работали во Львове, в Киеве. Около тысячи человек выезжает из области на территорию Украины", – рассказал Хорват.

В то же время он добавил, что у ромов снизилось доверие к власти и правоохранителям: "Мы допустили тот пик, что убили рома".

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.