Убийство цыганки на Закарпатье: у Москаля назвали вероятных убийц

Убийство местной представительницы ромов в Берегово, что на Закарпатье, произошло не на расовой почве, а скорее всего из-за выяснения отношений "между своими".

Об этом заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "Обозреватель".

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"Пока у нас нет никаких оснований считать, что это на расовой почве. Неофициально – 99%, что это разборки между своими. Она шла из одного лагеря в другой, но пока дело не раскрыто, трудно сказать точно. Есть такое ожидание, что его быстро раскроют", – сказал он.

Чиновник отметил, что между представителями ромов часто бывают разборки, иногда и "стенка на стенку" идут, и в этом нет ничего удивительного.

Все рассматривают версию, что это не продолжение антиромской темы, а во-вторых, это все же к смерти привело. Насколько мы владеем информацией, то не было намерения ее убивать, просто задета сонная артерия, если бы не задели, она бы осталась живой,

– отметил Галас.

По словам спикера Закарпатской ОГА, на Закарпатье почти нет трудностей с нацменьшинствами, ведь они есть в каждом районе, и к ним все привыкли, хотя и есть некоторые проблемы с их поведением.

"Да, на Закарпатье проблемы с цыганами, но здесь выход очень простой, здесь должна четко работать правоохранительная система. И если она пробуксовывает, это давно доказано – начинаются самосуды. Когда человек не может добиться справедливости, по собственному мнению (может и субъективному), он все делает сам. Если есть претензии к ромам -- надо обращаться в полицию, если полиция не реагирует – это приводит к самосуду. Но здесь важно не перейти грань, как произошло во Львове – это вообще ужас", – считает чиновник.

Галас также добавил, что на Закарпатье, где проживает половина всех ромов в Украине, действует программа по их социализации.

Напомним, в городе Берегово, что на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную цыганку.