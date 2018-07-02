11:02
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

Убийство ромки на Закарпатье: в полиции рассказали детали смертельного нападения

266 Читати новину українською
В полиции сообщают об умышленном убийстве ромки на Закарпатье
В полиции сообщают об умышленном убийстве ромки на Закарпатье / Иллюстративное фото

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства местной ромки в Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Читайте также: Первая кровь: кто и почему напал на ромов?

"На линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины без сознания на одной из улиц Берегова. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегова обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", –  сообщили в полиции.

Также правоохранители отмечают, что на данном этапе расследования работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

Напомним, в городе Берегово, что на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.

Теги: Новости Закарпатья Ромы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
сегодня, 11:00 Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
Тетяна Мартинюк 6
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 563
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 июля, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1456
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 июля, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 193
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 июля, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 192
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук