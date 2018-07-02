Убийство ромки на Закарпатье: в полиции рассказали детали смертельного нападения

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства местной ромки в Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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"На линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины без сознания на одной из улиц Берегова. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегова обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", – сообщили в полиции.

Также правоохранители отмечают, что на данном этапе расследования работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией.

Напомним, в городе Берегово, что на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.