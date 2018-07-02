Вбивство ромки на Закарпатті: у поліції розповіли деталі смертельного нападу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства місцевої ромки у Берегові, що на Закарпатті.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

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"На лінію "102" надійшло повідомлення про виявлення непритомної жінки на одній із вулиць Берегова. Її до приїзду поліції забрали медики, проте врятувати життя пацієнтці не вдалося. На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", – повідомили у поліції.

Також правоохоронці зазначають, що на даному етапі розслідування працівники поліції не знайшли мотивів вбивства, повязаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією.

Нагадаємо, у місті Берегове, що на Закарпатті, у неділю, 1 липня, невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.