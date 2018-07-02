Вбивство ромки на Закарпатті: у Москаля назвали ймовірних вбивць

Вбивство місцевої представниці ромів у Береговому, що на Закарпатті, сталося не на расовому ґрунті, а найімовірніше через з'ясування стосунків "між своїми".

Про це заявив спікер Закарпатської ОДА Ярослав Галас, передає "Обозреватель".

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"Поки що в нас немає жодних підстав вважати, що це на расовому ґрунті. Неофіційно – 99%, що це розбірки між своїми. Вона йшла з одного табору в інший, але поки справа не розкрита, важко сказати точно. Є таке сподівання, що її швидко розкриють", – сказав він.

Чиновник зауважив, що між представниками ромів часто бувають розбірки, іноді й "стінка на стінку" йдуть, і в цьому немає нічого дивного.

Всі розглядають версію, що це не є продовження теми антиромської, а по-друге, це все ж до смерті призвело. Наскільки ми володіємо інформацією, то не було наміру її вбивати, просто зачеплена сонна артерія, якби не зачепили, вона б зосталася живою,

– наголосив Галас.

За словами спікера Закарпатської ОДА, на Закарпатті майже немає труднощів з нацменшинами, адже вони є в кожному районі, і до них всі звикли, хоча і є деякі проблеми з їх поведінкою.

"Так, є на Закарпатті проблеми з ромами, але тут вихід дуже простий, тут має чітко працювати правоохоронна система. І якщо вона пробуксовує, це давно доведено - починаються самосуди. Коли людина не може домогтися справедливості, на власну думку (може вона і суб'єктивна) вона все робить сама. Якщо є претензії до ромів –- треба звертатися в поліцію, якщо поліція не реагує – це призводить до самосуду. Але тут важливо не перейти межу, як сталося у Львові – то взагалі жах", – вважає чиновник.

Галас також додав, що на Закарпатті, де проживають половина усіх ромів в Україні, діє програма з їх соціалізації.

Нагадаємо, у місті Берегове, що на Закарпатті, у неділю, 1 липня, невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.