Поліція посилила захист ромів на Закарпатті: представник громади розповів деталі
Поліція посилила захист ромів у Закарпатській області, а представники ромської громади проводять регулярні зустрічі з правоохоронцями та керівництвом регіону. Такої взаємодії і співпраці ромів з поліцією, як є зараз, не було ніколи.
Про це розповів депутат Ужгородської міської ради, голова "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват, повідомляє "Громадське".
"Щодня відбуваються зустрічі з поліцією, на рівні керівництва. Я дзвоню в поліцію або на "102" і буквально через декілька хвилин виїжджають (правоохоронці) в ромські поселення і ведеться патрулювання", – розповів Горват.
Читайте також: Вбивство ромки на Закарпатті: у Москаля назвали ймовірних вбивць
Депутат наголосив, що це є необхідним інструментом для захисту ромської громади. При цьому він зазначив, що у ромів зберігаються побоювання щодо своєї безпеки.
"Тиша була, спокій був. Роками люди виїжджали за межі області, працювали у Львові, в Києві… Близько тисячі людей виїжджає з області на територію України", – розповів Горват.
Водночас він додав, що у ромів знизилася довіра до влади та правоохоронців: "Ми допустили того піку, що вбили рома".
Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.