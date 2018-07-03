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Поліція посилила захист ромів на Закарпатті: представник громади розповів деталі

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Поліція посилила захист ромів на Закарпатті
Поліція посилила захист ромів на Закарпатті / Фото з вільних мереж

Поліція посилила захист ромів у Закарпатській області, а представники ромської громади проводять регулярні зустрічі з правоохоронцями та керівництвом регіону. Такої взаємодії і співпраці ромів з поліцією, як є зараз, не було ніколи.

Про це розповів депутат Ужгородської міської ради, голова "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват, повідомляє "Громадське".

"Щодня відбуваються зустрічі з поліцією, на рівні керівництва. Я дзвоню в поліцію або на "102" і буквально через декілька хвилин виїжджають (правоохоронці) в ромські поселення і ведеться патрулювання", – розповів Горват.

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Депутат наголосив, що це є необхідним інструментом для захисту ромської громади. При цьому він зазначив, що у ромів зберігаються побоювання щодо своєї безпеки.

"Тиша була, спокій був. Роками люди виїжджали за межі області, працювали у Львові, в Києві… Близько тисячі людей виїжджає з області на територію України", – розповів Горват.

Водночас він додав, що у ромів знизилася довіра до влади та правоохоронців: "Ми допустили того піку, що вбили рома".

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Теги: Новини України Поліція Роми Новини Закарпаття Ужгород
Джерело: 24 Канал
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