Полиция в Николаеве пришла с обысками в школы и детские сады

Без предупреждения правоохранители приехали в заведения образования Николаева с целью произвести обыск. В столовых школ и детсадов конфисковали всю молочную продукцию и документы на товар. Следователи уверяют, что имеют обоснованные подозрения в хищении семи миллионов гривен из бюджета.

У поставщика было обязательство закупить качественную молочную продукцию. Но коммунальный комбинат, который поставляет продукты в учебные заведения, кормил детей дешевой и некачественной молочкой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаева.

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Представители нацполиции объяснили, что коммунальное предприятие заключило договор с поставщиком из Одессы на сливочное масло и твердый и кислый сыр. Но доля молочных жиров в масле составила менее 1%. То есть, этот продукт не является маслом, его нельзя есть детям. Полицейские заподозрили сговор и масштабные махинации, поэтому провели массовые обыски.

В управлении образования города, где также проводили обыск, убеждают, что за качество продуктов в школах и детсадах, согласно договору, полностью отвечает коммунальный комбинат. В самих образовательных учреждениях уверяют, что молочная продукция у них на самом деле качественная.

Чтобы выяснить, правда это или нет, изъятую продукцию отправили на экспертизу. Если она таки окажется некачественной – виновным в злоупотреблениях грозит до 8 лет заключения.



Обыск в одной из школ Николаева, фото очевидца

К слову, обыски в Николаеве продолжаются уже третий день. 20 февраля полиция посетила облтеплэнерго, а 19 февраля обыски проводили в Департаменте энергоэффективности горсовета. Относительно этих обысков полиция деталей не раскрывала. Известно только, что они касались уголовных производств о злоупотреблении служебным положением.