Поліція у Миколаєві прийшла з обшуками до шкіл та дитячих садків

Без попередження правоохоронці приїхали до закладів освіти Миколаєва з метою здійснити обшук. У їдальнях шкіл і дитсадків конфіскували усю молочну продукцію та документи на товар. Слідчі запевняють, що мають обґрунтовані підозри у розкраданні семи мільйонів гривень з бюджету.

Постачальник мав зобов'язання закупити якісну молочну продукцію. Натомість комунальний комбінат, який постачає продукти до закладів освіти, годував дітей дешевою і неякісною молочкою. Про це повідомила прес-служба поліції Миколаєва.

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Представники нацполіції пояснили, що комунальне підприємство уклало договір з постачальником із Одеси на вершкове масло і твердий та кислий сир. Та частка молочних жирів в маслі становила менше за 1%. Тобто, цей продукт не є маслом, його не можна їсти дітям. Поліцейські запідозрили змову і масштабні махінації, тому провели масові обшуки.

В управлінні освіти міста, де також проводили обшук, переконують, що за якість продуктів у школах та дитсадках, згідно з договором, повністю відповідає комунальний комбінат. У самих освітніх закладах запевняють, що молочна продукція у них насправді якісна.

Щоб з'ясувати, правда це чи ні, вилучену продукцію доправили на експертизу. Якщо вона таки виявиться неякісною – винним у зловживаннях загрожує до 8 років ув'язнення.



Обшук у одній із шкіл Миколаєва, фото очевидця

До слова, обшуки у Миколаєві тривають уже третій день. 20 лютого поліція завітала до облтепленерго, а 19 лютого обшуки проводили у Департаменті енергоефективності міськради. Щодо цих обшуків поліція деталей не розкривала. Відомо тільки, що стосувалися вони кримінальних проваджень про зловживання службовим становищем.