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      Полиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Украины

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      Полиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Украины
      Полиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Украины / Фото из открытых источников

      Полиция проводит расследование против одного из кандидатов в президенты Украины. Причиной расследования стали возможные нарушения кандидатом во время внесения залога в Центральную избирательную комиссию.

      "Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц. Потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Громадское".

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      Личность подозреваемого Аваков пообещал назвать после того, как завершится процессуальное действие.

      2 февраля глава МВД заявил, что в Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла ряд уголовных дел по нарушениям накануне выборов. Это дела, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, когда есть нападения на кандидатов и другие.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Деньги Нарушения на выборах ЦИК Министерство внутренних дел Арсен Аваков Расследования Полиция Новости политики
      Источник: 24 Канал
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