Поліція веде розслідування щодо кандидата у президенти України

Поліція проводить розслідування проти одного з кандидатів у президенти України. Причиною розслідування стали можливі порушення кандидатом під час внесення застави до Центральної виборчої комісії.

"Ми ведемо розслідування щодо одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами низки приватних осіб. Потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Громадське".

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Особу підозрюваного Аваков пообіцяв назвати після того, як завершиться процесуальна дія.

2 лютого голова МВС заявив, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила низку кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів. Це справи, коли передвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напади на кандидатів та інші.