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      Полиция задержала человека, вероятно причастного к убийству Окуевой

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      Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве Окуевой / ukrinform.ua

      Правоохранители задержали еще одного человека, который мог быть связан с убийством Амины Окуевой. Он входил в группу 7 человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству.

      Арестовали подозреваемого утром 15 января, сообщает "Следствие.Инфо".

      Обратите внимание: Подозреваемые в заказном убийстве Окуевой могли действовать и на территории Евросоюза: детали

      Задержали мужчину около его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что имя задержанного – Андрей Кравченко.

      В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания. Однако добавили, что это связано с другим преступлением. По мнению следствия, его совершила группа людей, причастная к расстрелу Окуевой.

      Что известно об Андрее Кравченко?Является одним из 7 подозреваемых в производствах по убийству директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году. Также его подозревают в убийстве начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

      Что известно об убийстве Окуевой и его расследовании

      • Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.
      • Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.
      • 12 января глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.
      • Сейчас суд избрал меру пресечения лишь одному подозреваемому в убийстве Окуевой Игорю Редькину.

      Что известно об Амине Окуевой?Общественная активистка, медик и военнослужащая. Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.

      С началом боевых бой на Донбассе в июля 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2". Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

      Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Расследования Адам Осмаев Убийство Амины Окуевой
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