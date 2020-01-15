19:17
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Поліція затримала ще одного члена угруповання, причетного до вбивства Окуєвої

      696 Читать новость на русском
      Поліція затримала другого підозрюваного у вбивстві Окуєвої / ukrinform.ua

      Правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який міг бути пов'язаний із вбивством Аміни Окуєвої. Він входив у групу 7 людей, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства.

      Арештували підозрюваного вранці 15 січня, повідомляє "Слідство.Інфо".

      Зверніть увагу: Підозрювані у замовному вбивстві Окуєвої могли діяти і на території Євросоюзу: деталі

      Затримали чоловіка неподалік його будинку. Наразі невідомо, чи оголосили йому підозру,
      – йдеться в повідомленні.

      Зазначається, що ім'я затриманого – Андрій Кравченко.

      У прокуратурі й поліції Київської області підтвердили факт затримання. Однак додали, що це пов’язано із іншим злочином. На думку слідства, його вчинила група людей, причетна до розстрілу Окуєвої.

      Що відомо про Андрія Кравченка?Є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

      Що відомо про вбивство Окуєвої та його розслідування

      • Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.
      • Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.
      • 12 січня глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої. 
      • Наразі суд обрав запобіжний захід лише одному підозрюваному у вбивстві Окуєвої Ігорю Редькіну.

      Що відомо про Аміну Окуєву? Громадська активістка, медик та військовослужбовиця. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році. 

      З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті. 

      Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      12733
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Розслідування Поліція Вбивство Аміни Окуєвої Адам Осмаєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных
      Олександр Баунов 124
      сьогодні , 17:00 Будущее наступит раньше: что задумал Путин
      СерпомПо 3370
      сьогодні , 15:16 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      6325
      13 січня , 12:04 Стрімер із Тернополя виграв турнір з призовим фондом 1 000 000 гривень
      1023
      сьогодні , 16:30 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
      Юлія Турелик 1149
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук