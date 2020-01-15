Правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який міг бути пов'язаний із вбивством Аміни Окуєвої. Він входив у групу 7 людей, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства.

Арештували підозрюваного вранці 15 січня, повідомляє "Слідство.Інфо".

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Затримали чоловіка неподалік його будинку. Наразі невідомо, чи оголосили йому підозру,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ім'я затриманого – Андрій Кравченко.

У прокуратурі й поліції Київської області підтвердили факт затримання. Однак додали, що це пов’язано із іншим злочином. На думку слідства, його вчинила група людей, причетна до розстрілу Окуєвої.

Що відомо про Андрія Кравченка?Є одним із 7 підозрюваних у провадженнях щодо вбивства директора компанії Caparol Павла Зможного у 2016 році. Також його підозрюють у вбивстві начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

Що відомо про вбивство Окуєвої та його розслідування

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Слідчі вважали, що до злочину причетні російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.

12 січня глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Наразі суд обрав запобіжний захід лише одному підозрюваному у вбивстві Окуєвої Ігорю Редькіну.

Що відомо про Аміну Окуєву? Громадська активістка, медик та військовослужбовиця. Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.



З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.



Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука. Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.