Полиция задержала организатора и исполнителя поджога редакции интернет-портала
В Ровно полиция задержала организатора и исполнителя поджога помещения ровненской редакции интернет-портала "Четвертая власть".
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
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В полиции заявили, что "поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть" – попытка запугать работников, которые освещали "неудобные" для группировки процессы".
Заказчиком оказался местный житель.
Организатор группы, 46-летний житель, предоставлял исполнителям информацию об объектах и финансировал все расходы. В частности, задержанный 47-летний киевлянин получил 2 тысячи долларов США для выполнения заказа,
– рассказали в полиции.
Полученные средства наемники потратили на покупку оружия и автомобиля, на котором их и задержали 17 июля в Ровно.
"В деле об умышленном повреждении имущества журналиста, а именно поджог офиса "Четвертой власти", опознан злоумышленника, который 22 февраля вошел в помещение редакции, облил все легковоспламеняющимся веществом и поджег. Подозреваемый также признал свою вину. Продолжаются следственные действия и документирование других аналогичных преступлений", – сообщили в полиции.
Напомним, в Ровно 22 июля намеренно подожгли помещение редакции ровненского информационного портала «Четвертая власть», специализирующегося на расследованиях коррупции в местных органах власти. В редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания.
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