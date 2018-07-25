Поліція затримали організатора та виконавця підпалу редакції інтернет-порталу

У Рівному поліція затримала організатора та виконавця підпалу приміщення рівненської редакції інтернет-порталу "Четверта влада".

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

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У поліції заявивли, що "підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" – спроба залякати працівників, які висвітлювали "незручні" для угрупування процеси".

Замовником виявився рівнянин.

Організатор групи, 46-річний рівнянин, надавав виконавцям інформацію про об’єкти та фінансував усі витрати. Зокрема, затриманий 47-річний киянин отримав 2 тисячі доларів США для виконання замовлення,

– розповіли у поліції.

Отримані кошти найманці витратили на купівлю зброї та автомобіля, на якому їх і затримали 17 липня у Рівному.

"У справі про умисне пошкодження майна журналіста, а саме підпал офісу "Четвертої влади", опізнано зловмисника, який 22 лютого увійшов до приміщення редакції, облив усе легкозаймистою речовиною та підпалив. Підозрюваний також визнав свою вину. Тривають слідчі дії та документування інших аналогічних злочинів", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Рівному 22 лютого навмисно підпалили приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади. того дня в редакцію зайшов невідомий і підпалив запалювальну суміш. Вогонь пошкодив приміщення на першому поверсі будівлі.