23:23
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, сьогодні
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ПРАВИЙ СЕКТОР

Поліція затримали організатора та виконавця підпалу редакції інтернет-порталу

150 Читать новость на русском
Підпал редакції "Четвертої влади" стався 22 лютого 2018 року
Підпал редакції "Четвертої влади" стався 22 лютого 2018 року / Фото прес-служби поліції

У Рівному поліція затримала організатора та виконавця підпалу приміщення рівненської редакції інтернет-порталу "Четверта влада".

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

Читайте також: У Рівному "через помсту" спалили авто волонтера: опубліковані фото

У поліції заявивли, що "підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" – спроба залякати працівників, які висвітлювали "незручні" для угрупування процеси".

Замовником виявився рівнянин.

Організатор групи, 46-річний рівнянин, надавав виконавцям інформацію про об’єкти та фінансував усі витрати. Зокрема, затриманий 47-річний киянин отримав 2 тисячі доларів США для виконання замовлення,
– розповіли у поліції. 

Отримані кошти найманці витратили на купівлю зброї та автомобіля, на якому їх і затримали 17 липня у Рівному.

"У справі про умисне пошкодження майна журналіста, а саме підпал офісу "Четвертої влади", опізнано зловмисника, який 22 лютого увійшов до приміщення редакції, облив усе легкозаймистою речовиною та підпалив. Підозрюваний також визнав свою вину. Тривають слідчі дії та документування інших аналогічних злочинів", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Рівному 22 лютого навмисно підпалили  приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади. того дня в редакцію зайшов невідомий і підпалив запалювальну суміш. Вогонь пошкодив приміщення на першому поверсі будівлі.

Теги: Новини України Рівне Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Надзвичайний стан не піде нікому на користь, — Ештон
 27 січня 2014 , 21:13 9
Власенка таки почали допитувати
 11 листопада 2013 , 20:57 8
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук