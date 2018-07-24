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Полиция задержала преподавателя-взяточника: сколько стоит поступление в колледж

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700 долларов за поступление в колледж
700 долларов за поступление в колледж / Фото из открытых источников

Во вторник, 24 июля, следователи Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области совместно с оперативниками Управления защиты экономики разоблачили противоправную деятельность заведующего кафедрой Черновицкого Национального университета. Поступление в учебное заведение должно было стоить абитуриенту 700 долларов США.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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Преподаватель пытался получить неправомерную выгоду, обещая содействие абитуриенту в поступлении в Черновицкий политехнический колледж. Полученные средства злоумышленник планировал разделить со служебными лицами указанного учебного заведения.

700 долларов, которые требовал преподаватель за содействие в поступлении в колледж

При получении взятки работники полиции задержали ученого. Проводятся следственные действия, открыто уголовное производство.

Напомним, что на взятке задержали заместителя мэра Каменки-Днестровской. Чиновник вымогал деньги у предпринимателя за разрешение на установку МАФов на территории города. У злоумышленника во время обыска изъяли 2000 долларов и 58000 гривен.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Коррупция Образование Взятка Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
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