Поліція затримала викладача-хабарника: скільки коштує вступ до коледжу

У вівторок, 24 липня, слідчі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно з оперативниками Управління захисту економіки викрили протиправну діяльність завідувача кафедри Чернівецького Національного університету. Вступ до навчального закладу мав коштувати абітурієнту 700 доларів США.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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Викладач намагався отримати неправомірну вигоду, обіцяючи сприяння абітурієнту у вступі до Чернівецького політехнічного коледжу. Отримані кошти зловмисник планував поділити зі службовими особами зазначеного навчального закладу.



700 доларів, які вимагав викладач за сприяння у вступі до коледжу

Під час одержання хабара працівники поліції затримали науковця. Проводяться слідчі дії, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що на хабарі затримали заступника мера Кам'янки-Дністровської. Чиновник вимагав гроші у підприємця за дозвіл на встановлення МАФів на території міста. У зловмисника під час обшуку вилучили 2000 доларів та 58 000 гривень.