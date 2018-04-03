Полиция задержала преступную группу, которая обворовывала пенсионеров в шести областях

Правоохранители Хмельницкой области задержали четырех молодых женщин и мужчину, которых подозревают в ряде краж денег и ювелирных изделий.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Хмельницкой области.

С 2017 года злоумышленники совершали правонарушения на территории Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской областей. Их жертвами становились преимущественно одинокие люди преклонного возраста. К ним в квартиры воры проникали под предлогом проверки газовых счетчиков. Пока одна из подозреваемых отвлекала хозяев дома, другие искали сбережения и ювелирные изделия.

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Одну из крупнейших краж члены группы совершили в этом году 30 марта в городе Волочиск (Хмельницкая область). Тогда злоумышленницы представились социальными работницами и под предлогом проверки газовых счетчиков, проникли в квартиру 82-летней местной жительницы, откуда похитили 97 тыс. гривен.

Пятерым подозреваемым объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь они могут сесть за решетку на срок до 8 лет. Все задержанные — жители Сум и Сумской области.

Отметим, в прошлом году в Украине произошло около 254 тысяч краж – это составляет 52% сегмента преступности в Украине. Полиция же раскрыла почти 88,5 тыс. таких случаев.