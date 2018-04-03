Поліція затримала злочинну групу, яка обкрадала пенсіонерів у шести областях

Правоохоронці Хмельниччини затримали чотирьох молодих жінок та чоловіка, яких підозрюють у низці крадіжок коштів та ювелірних виробів.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції у Хмельницькій області.

Із 2017 року зловмисники вчиняли правопорушення на території Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Чернігівської та Миколаївської областей. Їхніми жертвами ставали переважно самотні люди похилого віку. До них у помешкання злодії проникали під приводом перевірки газових лічильників. Доки одна з підозрюваних відволікала господарів дому, інші шукали заощадження та ювелірні вироби.

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Одну з найбільших крадіжок члени групи вчинили 30 березня цього року у місті Волочиськ (Хмельницька область). Тоді зловмисниці представились соціальними працівницями та під приводом перевірки газових лічильників проникли до квартири 82-річної місцевої мешканки, звідки викрали 97 тис. гривень.

П‘ятьом підозрюваним оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тепер вони можуть сісти з грати до 8 років. Усі затримані — мешканці м. Суми та Сумської області.

Відзначимо, минулого року в Україні сталось близько 254 тис. крадіжок - це становить 52% сегменту злочинності в Україні. Поліція ж розкрила майже 88,5 тис. таких випадків.