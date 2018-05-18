Полиция задержала злоумышленников, поджегших игорное заведение, в результате чего погибли люди

Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли игорное заведение в Золотоноше Черкасской области, во время пожара в котором погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 32 до 43 лет. Во время обысков в их домах обнаружили гранату, пистолет, три винтовки и патроны.



Вещи задержанных



Вещи задержанных



Вещи задержанных

Задержанным объявили подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Почему мужчины решили поджечь заведение – полиция не сообщает.

Несколько ружей выявлено, обнаружены гранаты, патроны, это все изъято. Им уже объявлено подозрение в совершении данных нарушений, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения,

– отметил спикер Нацполиции Черкасской области.

Напомним, 11 мая на Черкасщине в городе Золотоноша неизвестные бросили "коктейль Молотова" в витрину игорного заведения "Гранд Лото".