Полиция задержала злоумышленников, поджегших игорное заведение, в результате чего погибли люди
Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли игорное заведение в Золотоноше Черкасской области, во время пожара в котором погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
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Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 32 до 43 лет. Во время обысков в их домах обнаружили гранату, пистолет, три винтовки и патроны.
Вещи задержанных
Вещи задержанных
Вещи задержанных
Задержанным объявили подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Почему мужчины решили поджечь заведение – полиция не сообщает.
Несколько ружей выявлено, обнаружены гранаты, патроны, это все изъято. Им уже объявлено подозрение в совершении данных нарушений, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения,
– отметил спикер Нацполиции Черкасской области.
Напомним, 11 мая на Черкасщине в городе Золотоноша неизвестные бросили "коктейль Молотова" в витрину игорного заведения "Гранд Лото".