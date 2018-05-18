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Полиция задержала злоумышленников, поджегших игорное заведение, в результате чего погибли люди

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Вещи задержанных
Вещи задержанных / НПУ

Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли игорное заведение в Золотоноше Черкасской области, во время пожара в котором погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 32 до 43 лет. Во время обысков в их домах обнаружили гранату, пистолет, три винтовки и патроны.

Речі затриманих
Вещи задержанных

НПУ затримала зловмисників
Вещи задержанных


Вещи задержанных

Задержанным объявили подозрение по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Почему мужчины решили поджечь заведение – полиция не сообщает.

Несколько ружей выявлено, обнаружены гранаты, патроны, это все изъято. Им уже объявлено подозрение в совершении данных нарушений, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения,
– отметил спикер Нацполиции Черкасской области.

Напомним, 11 мая на Черкасщине в городе Золотоноша неизвестные бросили "коктейль Молотова" в витрину игорного заведения "Гранд Лото".

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Полиция Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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