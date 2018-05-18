Поліція затримала зловмисників, які вчинили підпал грального закладу, через який загинули люди

Поліція затримала зловмисників, які підпалили гральний заклад у Золотоноші Черкаської області, від чого померли двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 32 до 43 років. Під час обшуків у їхніх помешканнях виявили гранату, пістолет, три гвинтівки та набої.



Речі затриманих



Речі затриманих



Речі затриманих

Затриманим оголосили підозру за статтею про умисне знищення чи пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чому чоловіки вирішили підпалити заклад – поліція не повідомляє.

Декілька рушниць виявлено, виявлено гранати, набої, це все вилучено. Їм уже оголошено підозру у вчиненні даних порушень, зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу,

– зазначив речник Нацполіції Черкащини.

Нагадаємо, 11 травня на Черкащині у місті Золотоноша невідомі кинули "коктейль Молотова" у вітрину грального закладу "Гранд Лото".