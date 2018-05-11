На Черкащині невідомі кинули "коктейль Молотова" у гральний заклад, є жертва: фото

11 травня на Черкащині у місті Золотоноша невідомі кинули "коктейль Молотова" у вітрину грального закладу "Гранд Лото", внаслідок чого один відвідувач загинув, інший клієнт закладу та охоронець з важкими опіками потрапили до лікарні.

Інцидент стався близько 4 ранку. У той час у гральному закладі перебувало четверо осіб: двоє відвідувачів, охоронець та адміністратор закладу.

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Вогонь швидко поширився, а потім перекинувся на приміщення музичної школи, яка розташована на другому поверсі будівлі. Загасити полум'я рятувальникам вдалось за дві години.

"Вогонь швидко поширився по оздобленнню приміщення та перекрив вхід відвідувачам, тому, рятуючись від пожежі, люди вимушені були розбити вікно на вулицю, але це лише пришвидшило поширення вогню", – прокоментував речник Головного управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Відеокоментар щодо пожежі у "Гранд Лото" на Черкащині