В Павлоградском отделении полиции на Днепропетровщине ГБР накрыло преступную банду полицейских, которые заставляли местных совершать преступления для хороших показателей. Участок расформируют и наберут новых работников.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після виявлення фактів порушень закону поліцейськими у Павлограді правоохоронні органи почнуть тотальне відпрацювання по регіону, повідомляє пресслужба МВС. Особливу увагу приділять боротьбі з наркозлочинністю.

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За словами Авакова, мовиться про всі правоохоронні органи Дніпропетровської області.

Відділок розформують

Голова Нацполіції Ігор Клименко вирішив переформатувати Павлоградський відділ поліції разом з чотирма кущовими підрозділами, що до нього входять.

Особи, які претендуватимуть на керівні посади, змушені будуть пройти перевірку на поліграфі.

Після перевірок буде скорочено до 20% особового складу,

– наголосив Клименко.

Наразі всіх працівників Павлоградського відділу вивели за штат. Правоохоронці проводять службову перевірку за фактом фальсифікації службових матеріалів.

Хто очолює відділок зараз

Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука.

Вже впродовж наступних трьох тижнів буде сформовано нову команду. Усі працівники пройдуть атестацію, їх близько 500.

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