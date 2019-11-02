Полицию Закарпатья возглавил Александр Канцидайло: что о нем известно

Новым главой полиции Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло. Его 2 ноября представил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Перед вами, как и перед всем личным составом Нацполиции, стоят три важнейшие задачи: обеспечение публичной безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", – сказал Цуцкиридзе, которого цитирует пресс-служба полиции.

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В свою очередь Канцидайло выразил уверенность в эффективной работе областной полиции в будущем.

"Я уверен, что при такой поддержке и доверии, с таким коллективом любые поставленные перед нами задачи будут выполнены, а результаты – эффективными", – сказал новоиспеченный глава полиции Закарпатья.

Смотрите видео о назначении нового главы полиции Закарпатья:

Что известно об Александре Канцидайло?

42-летний полковник полиции Александр Канцидайло образование получил в Национальной академии МВД Украины. Начал службу в органах внутренних дел в 1999 году на должности оперуполномоченного. Работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью.

Последняя должность-заместитель начальника Департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

Имеет наградное оружие.

Александр Канцидайло до сих пор был заместителем начальника Департамента оперативно-технических средств Нацполиции. Простым языком – "наружка", или 7-й отдел. Они занимаются слежками, прослушиваниями и записями на скрытые камеры. Скрытой оперативной деятельностью. Работал там последние 7 лет,

– написал в своем телеграмм-канале ужгородский журналист Виталий Глагола.