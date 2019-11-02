Поліцію Закарпаття очолив Олександр Канцідайло: що про нього відомо
Новим головою поліції Закарпатської області став полковник поліції Олександр Канцідайло. Його 2 листопада представив начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
"Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: забезпечення публічної безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", – сказав Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба поліції.
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У свою чергу Канцідайло висловив упевненість у ефективній роботі обласної поліції у майбутньому.
"Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати – ефективними", – сказав новоспечений голова поліції Закарпаття.
Дивіться відео про призначення нового голови поліції Закарпаття:
Що відомо про Олександра Канцідайла?
42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло освіту здобув у Національній академії МВС України. Розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році на посаді оперуповноваженого. Працював у підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю.
Остання посада – заступник начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції.
Має нагородну зброю.
Олександр Канцідайло досі був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції. Простою мовою – "наружка", або 7-й відділ. Вони займаються стеженнями, прослуховуваннями і записами на приховані камери. Прихованою оперативною діяльністю. Працював там останні 7 років,
– написав у своєму телеграм-каналі ужгородський журналіст Віталій Глагола.