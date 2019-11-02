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      Поліцію Закарпаття очолив Олександр Канцідайло: що про нього відомо

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      Олександр Канцідайло очолив поліцію Закарпаття
      Олександр Канцідайло очолив поліцію Закарпаття / goloskarpat.info

      Новим головою поліції Закарпатської області став полковник поліції Олександр Канцідайло. Його 2 листопада представив начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

      "Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: забезпечення публічної безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", – сказав Цуцкірідзе, якого цитує пресслужба поліції.

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      У свою чергу Канцідайло висловив упевненість у ефективній роботі обласної поліції у майбутньому.

      "Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати – ефективними", – сказав новоспечений голова поліції Закарпаття.

      Дивіться відео про призначення нового голови поліції Закарпаття:

      Що відомо про Олександра Канцідайла?

      42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло освіту здобув у Національній академії МВС України. Розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році на посаді оперуповноваженого. Працював у підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю.

      Остання посада – заступник начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції.

      Має нагородну зброю.

      Олександр Канцідайло досі був заступником начальника департаменту оперативно-технічних засобів Нацполіції. Простою мовою – "наружка", або 7-й відділ. Вони займаються стеженнями, прослуховуваннями і записами на приховані камери. Прихованою оперативною діяльністю. Працював там останні 7 років,
      – написав у своєму телеграм-каналі ужгородський журналіст Віталій Глагола.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття
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