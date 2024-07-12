Полиграф подтвердил непричастность замдиректора НАБУ Гизо Углавы к "сливам информации"
Источник:Гизо Углава
Заместитель директора НАБУ Гизо Углава по собственной инициативе прошел проверку на полиграфе. Результаты подтвердили, что к "сливам информации" из Бюро он не имел отношения.
Об этом Углава сообщил в фейсбуке.
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Инициировал и прошел полиграф. Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично. Заключение: к утечкам не причастен!
– написал Углава.
Он также напомнил, что должность первого заместителя директора НАБУ занимает с 2015 года. В течение этих 9 лет он приложил немало усилий для развития современного и независимого правоохранительного органа.
Углава убежден, что именно из-за его принципиальной позиции и безапелляционности он стал объектом мощной дискредитационной кампании, которая основана на безосновательных обвинениях и клевете.
Напомню, отстранился я самостоятельно и сразу после того, как появились подозрения о моей будто бы причастности к утечке. Сделал это для полного и объективного расследования дела, всесторонне способствовал проведению расследования, в связи с чем дал необходимые показания,
– отметил заместитель директора НАБУ.
Информационная кампания против Углавы продолжается до сих пор. Он уверен, что ее цель – стремление уничтожить его репутацию.
Напомним, ранее журналист-расследователь Денис Бигус также пришел к выводу, что заместитель директора НАБУ не имеет отношения к так называемым "сливам информации" из Бюро. "Личный вывод будет таким. Годами деятель офиса президента и советник Юрий Голик от Георгия Беркадзе получал информацию о деятельности НАБУ. Информацию, которой в совокупности владел заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Писал ли сам Углава эти все сообщения? Нет, не думаю", – отмечал в своем расследовании Денис Бигус.