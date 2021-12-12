Полиэтиленовая реальность, улица близнецов – видео недели

Теперь в Украине полиэтиленовые пакеты станут платными. Если же магазины будут отказываться внедрять правило, то будут получать штрафы – от 1700 до 8 тысяч гривен.

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Платные пакеты

Правительство не отметило, какая стоимость пакетов теперь должна быть, поэтому предприниматели будут принимать решения самостоятельно. Контролировать выполнение закона Госпродпотребслужба. К такому нововведению все относятся по-разному.

Новое правило в украинских магазинах: смотрите видео

Оккупанты не будут жалеть огня

Украинские военные с начала декабря несут службу в усиленном режиме, поскольку российские оккупанты обычно готовят провокации на праздники. Уже 7 ротацию для 24 механизированной бригады ВСУ оккупанты не жалеют огня.

Воины готовятся к провокациям: смотрите видео 24 канала

Помощь студентам-медикам

Львовские студенты разрабатывают VR-проект для студентов-медиков, чтобы те лучше поняли, как проходят хирургические операции. Это будет приложение для мобильных устройств, благодаря которому можно будет просматривать видео 360 и присоединяться большому количеству людей.

Разработка львовских студентов: смотрите видео 24 канала

Улица близнецов

В селе в Ровненской области есть улица, на которой живут близнецы и двойняшки. Местные объясняют явление тем, что на водонапорной башне поблизости поселились аисты.

Волшебная улица в Ровненской области: смотрите видео 24 канала

Вакцинация пенсионеров

Врачи в очередной раз призывают пожилых людей не медлить с вакцинацией. Во львовские больницы в стационар попадают люди старшего возраста. Обычно это 70 – 80% от всех пациентов.

Львовян призывают вакцинироваться: смотрите видео 24 канала