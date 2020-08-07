Руководительница Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что созданная для альтернативного подсчета голосов платформа "Голос" является "преступным проектом" и "политической аферой".

Об этом она сообщила в своем видеообращении. По словам главы белорусского ЦИК, гражданам предлагают создание теневого Центризбиркома.

Читайте также Выборы в Беларуси: явку избирателей завысили в 8 раз – реальные цифры

Достаточно легкой манипуляции и голоса избирателей могут быть искажены любым удобным способом,

– отметила Ермошина.

Также она назвала платформу "Голос" "вредным проектом", который активно рекламирует кандидат в президенты Светлана Тихановская.

По словам Лидии Ермошиной, граждан уверяют, что таким образом происходит контроль за волеизъявлением.

Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки,

– заявила руководительница ЦИК.

Напомним, шестые президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование началось 4 августа.