Очільниця Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що створена для альтернативного підрахунку голосів платформа “Голос” є “злочинним проєктом” та “політичною аферою”.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні. За словами голови білоруської ЦВК, громадянам пропонують створення тіньового Центрвиборчкому.

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Достатньо легкої маніпуляції і голоси виборців можуть бути викривлені будь-яким зручним способом,

– зазначила Єрмошина.

Також вона назвала платформу "Голос" "шкідливим проєктом", який активно рекламує кандидатка в президенти Світлана Тихановська.

За словами Лідії Єрмошиної, громадян запевняють, що в такий спосіб відбувається контроль за волевиявленням.

Ні, дорогі мої, це не контроль. Це створення спотвореного результату виборів для того, щоб девальвувати офіційний результат голосування і на цій підставі організувати масові заворушення,

– заявила очільниця ЦВК.

Нагадаємо, шості президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня 2020 року. Дострокове голосування розпочалося 4 серпня.