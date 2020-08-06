4 серпня в Білорусі почалось дострокове голосування за главу держави. Однак офіційні дані про явку виборців на десятках дільниць країни навіть близько не відповідають дійсності.

Такі висновки зробили спостерігачі громадянської ініціативи "Чесні люди", проаналізувавши 605 дільниць з 5 767 по всій країні. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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За їхніми даними, в перший день дільницю відвідали не 34 471 виборця, як про це повідомляла ЦВК, а лише 22 149 осіб. Тобто в офіційних протоколах дані завищили в 1,5 раза.

У Мінську на 3-х дільницях враховано у 8 разів більше виборців, ніж було насправді.

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