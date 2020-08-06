Выборы в Беларуси: явку избирателей завысили в 8 раз – реальные цифры
4 августа в Беларуси началось досрочное голосование за главу государства. Однако официальные данные о явке избирателей на десятках участков страны даже близко не соответствуют действительности.
Такие выводы сделали наблюдатели гражданской инициативы "Честные люди", проанализировав 605 участков из 5 767 по всей стране. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
К слову Демократия по-белорусски: на выборах президента задерживают независимых наблюдателей
По их данным, в первый день участок посетил не 34 471 избиратель, как об этом сообщала ЦИК, а лишь 22 149 человек. То есть в официальных протоколах данные завысили в 1,5 раза.
В Минске на 3-х участках учтено в 8 раз больше избирателей, чем было на самом деле.
Выборы президента Беларуси: что известно
- Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.
- Среди кандидатов снова действующий президент Александр Лукашенко.
- Его главная конкурентка – оппозиционер Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
- С 4 по 8 августа в стране досрочно голосуют те, кто не сможет прийти на голосование в воскресенье.