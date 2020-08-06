4 августа в Беларуси началось досрочное голосование за главу государства. Однако официальные данные о явке избирателей на десятках участков страны даже близко не соответствуют действительности.

Такие выводы сделали наблюдатели гражданской инициативы "Честные люди", проанализировав 605 участков из 5 767 по всей стране. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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По их данным, в первый день участок посетил не 34 471 избиратель, как об этом сообщала ЦИК, а лишь 22 149 человек. То есть в официальных протоколах данные завысили в 1,5 раза.

В Минске на 3-х участках учтено в 8 раз больше избирателей, чем было на самом деле.

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